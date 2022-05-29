Программа передач Золотая коллекция на 29 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



29.05.2022



04:00 По главной улице с оркестром

05:30 Эта веселая планета

07:00 Сто грамм для храбрости

08:25 Не горюй!

10:05 Белый тигр

12:00 Всадник по имени смерть

14:00 Приключения принца Флоризеля

17:35 12 стульев

23:00 Воскресная премьера

02:15 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

03:45 Нейлон 100%



В телепрограмме передач возможны изменения.