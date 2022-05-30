Программа передач Россия 1 на 30 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 30 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
30.05.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Оптимисты. Карибский сезон. 1-я серия
01:00 Земский доктор. Любовь вопреки. 5-я серия
01:50 Земский доктор. Любовь вопреки. 6-я серия
02:45 Версия. 31-я серия - «Лжесвидетельство»
03:35 Версия. 32-я серия - «Чипсы»
В программе передач возможны изменения.