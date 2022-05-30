Программа передач ТВЦ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 30 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



30.05.2022



04:40 Признания нелегала

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Александр Демьяненко. Убийственная слава

09:00 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я серия

09:57 Трое в лифте, не считая собаки. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Академия. 17-я серия

12:46 Академия. 18-я серия

13:40 Мой герой. Владимир Майзингер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Проклятие мастера. 1-я серия

16:01 Московские тайны. Проклятие мастера. 2-я серия

16:55 90-е. Врачи-убийцы

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть в объективе. Мышеловка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Поехали!

23:10 Знак качества. Экзотические фрукты

23:55 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Валентин Павлов

01:05 Игорь Старыгин. Ледяное сердце

01:45 Письмо товарища Зиновьева

02:25 Осторожно, мошенники! Бес в голову

02:50 Петровка, 38

03:05 Московские тайны. Проклятие мастера. 1-я серия

03:49 Московские тайны. Проклятие мастера. 2-я серия

04:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье



В программе передач возможны изменения.