Программа передач ТВЦ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 30 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
30.05.2022
04:40 Признания нелегала
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Александр Демьяненко. Убийственная слава
09:00 Трое в лифте, не считая собаки. 1-я серия
09:57 Трое в лифте, не считая собаки. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Академия. 17-я серия
12:46 Академия. 18-я серия
13:40 Мой герой. Владимир Майзингер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Проклятие мастера. 1-я серия
16:01 Московские тайны. Проклятие мастера. 2-я серия
16:55 90-е. Врачи-убийцы
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Мышеловка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Поехали!
23:10 Знак качества. Экзотические фрукты
23:55 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Валентин Павлов
01:05 Игорь Старыгин. Ледяное сердце
01:45 Письмо товарища Зиновьева
02:25 Осторожно, мошенники! Бес в голову
02:50 Петровка, 38
03:05 Московские тайны. Проклятие мастера. 1-я серия
03:49 Московские тайны. Проклятие мастера. 2-я серия
04:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
В программе передач возможны изменения.