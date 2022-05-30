Программа передач НТВ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



30.05.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Роковое похмелье», «Мститель»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. «Русалки«, 1-я и 2-я серии. «Игра в поддавки», 1-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-2. «Звезда». «Игра». «Кинозвезда». «Блеск»

02:45 Таинственная Россия

03:30 Шаман-2. «Выпускницы», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.