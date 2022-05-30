Программа передач НТВ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
30.05.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Роковое похмелье», «Мститель»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Лесная тропа», 1-я и 2-я серии. «Ирландский паб», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. «Русалки«, 1-я и 2-я серии. «Игра в поддавки», 1-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-2. «Звезда». «Игра». «Кинозвезда». «Блеск»
02:45 Таинственная Россия
03:30 Шаман-2. «Выпускницы», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.