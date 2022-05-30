Программа передач Пятого канала на 30 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



30.05.2022



05:00 Известия

05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Чужое. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. 1-я серия - «Подледный лов»

18:55 Морские дьяволы. 2-я серия - «Обратный отсчетъ»

19:55 След. Призрак красного колодца

20:45 След. Алена

21:25 След. Шоу должно продолжаться

22:20 След. Театр смерти

23:10 Свои-3. Выгодное дельце

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Галстук для Богомола

01:20 След. Элитные люди

01:55 След. Игла в сердце

02:35 След. Прах к праху

03:10 Детективы. Ясные глаза

03:45 Детективы. Дорогие огурцы

04:10 Детективы. Всё просто

04:40 Отпуск за свой счет. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.