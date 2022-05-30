Программа передач Пятого канала на 30 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
30.05.2022
05:00 Известия
05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Чужое. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. 1-я серия - «Подледный лов»
18:55 Морские дьяволы. 2-я серия - «Обратный отсчетъ»
19:55 След. Призрак красного колодца
20:45 След. Алена
21:25 След. Шоу должно продолжаться
22:20 След. Театр смерти
23:10 Свои-3. Выгодное дельце
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Галстук для Богомола
01:20 След. Элитные люди
01:55 След. Игла в сердце
02:35 След. Прах к праху
03:10 Детективы. Ясные глаза
03:45 Детективы. Дорогие огурцы
04:10 Детективы. Всё просто
04:40 Отпуск за свой счет. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.