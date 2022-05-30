Программа передач Домашний на 30 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 30 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
30.05.2022
05:00 Чудотворица. Семейное проклятье
06:30 Чудотворица. Знаки судьбы
06:40 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Источник дохода». «Так будет лучше»
13:35 Порча. Месть отца
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Нерадивая дочь
15:15 Семейные тайны
19:00 Отдай мою мечту. 1-я - 4-я серии
22:45 Женский доктор-4. 1-я и 2-я серии
00:30 Понять. Простить. «Источник дохода«. «Так будет лучше»
01:20 Порча. Месть отца
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Нерадивая дочь
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.