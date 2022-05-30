Программа передач ТНТ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
30.05.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии
09:00 Звезды в Африке. 29-я серия - «Финал»
10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
12:00 Универ. Новая общага. 101-я - 106-я серии
15:00 СашаТаня. 111-я - 120-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 249-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 1-я серия
23:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
01:00 Блондинка в законе
02:30 Такое кино! 421-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 3. 61-я серия
03:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 38-я серия
В программе передач возможны изменения.