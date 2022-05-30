Программа передач ТНТ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



30.05.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 31-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я - 44-я серии

09:00 Звезды в Африке. 29-я серия - «Финал»

10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

12:00 Универ. Новая общага. 101-я - 106-я серии

15:00 СашаТаня. 111-я - 120-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 249-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 17-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 1-я серия

23:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

01:00 Блондинка в законе

02:30 Такое кино! 421-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 3. 61-я серия

03:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 38-я серия



В программе передач возможны изменения.