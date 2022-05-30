Программа передач СТС на 30 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



30.05.2022



04:40 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 21-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

06:05 Три кота. Закон экономии

06:10 Три кота. Морские игры

06:15 Три кота. Загадочная находка

06:20 Три кота. Откуда берется мед

06:30 Забавные истории

06:40 Монстры против овощей

07:00 Том и Джерри

09:05 Такси

10:45 Такси-2

12:30 Такси-3

14:10 Такси-4

16:00 Перевозчик

17:55 Перевозчик 2

19:35 Падение ангела

22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 4-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 5-я серия

23:00 Ночные игры

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:55 Толкин

03:40 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

04:00 Воронины. Сезон 24. 21-я серия

04:25 Воронины. Сезон 11. 1-я серия

04:50 Воронины. Сезон 11. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.