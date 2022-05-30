Программа передач СТС на 30 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
30.05.2022
04:40 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 21-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 40-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
06:05 Три кота. Закон экономии
06:10 Три кота. Морские игры
06:15 Три кота. Загадочная находка
06:20 Три кота. Откуда берется мед
06:30 Забавные истории
06:40 Монстры против овощей
07:00 Том и Джерри
09:05 Такси
10:45 Такси-2
12:30 Такси-3
14:10 Такси-4
16:00 Перевозчик
17:55 Перевозчик 2
19:35 Падение ангела
22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 4-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 5-я серия
23:00 Ночные игры
01:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:55 Толкин
03:40 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
04:00 Воронины. Сезон 24. 21-я серия
04:25 Воронины. Сезон 11. 1-я серия
04:50 Воронины. Сезон 11. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.