Программа передач Матч ТВ на 30 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
30.05.2022
03:35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
05:30 Неизведанная хоккейная Россия
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Специальный репортаж
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Финляндия - Канада
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Финал. Прямой эфир
17:20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
18:20 Новости
18:25 Громко
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:55 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Андердог
03:10 Специальный репортаж
03:25 Новости
03:30 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее
04:05 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее
04:25 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
04:45 Матч! Парад
В программе передач возможны изменения.