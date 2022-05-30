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Программа передач РЕН ТВ на 30 мая 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 30 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

30.05.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Конан-варвар
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Чужой против хищника
02:15 Чужие против Хищника: Реквием
03:35 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

В программе передач возможны изменения.









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