Программа передач канала Звезда на 30 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



30.05.2022



03:40 Стреляющие горы. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Сумка инкассатора

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Истребители Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Истребители Второй мировой войны

14:20 Береговая охрана. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Кремлёвские пенсионеры

23:15 Сумка инкассатора

00:50 Чужая родня

02:25 Свинарка и пастух

03:50 Береговая охрана. Фильм 1-й



В программе передач возможны изменения.