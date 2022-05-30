Программа передач канала Звезда на 30 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
30.05.2022
03:40 Стреляющие горы. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Сумка инкассатора
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Истребители Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Истребители Второй мировой войны
14:20 Береговая охрана. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Кремлёвские пенсионеры
23:15 Сумка инкассатора
00:50 Чужая родня
02:25 Свинарка и пастух
03:50 Береговая охрана. Фильм 1-й
В программе передач возможны изменения.