Программа передач Золотая коллекция на 30 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



30.05.2022



03:45 Нейлон 100%

05:05 Ты - мне, я - тебе

06:25 Спокойный день в конце войны

07:00 Старомодная комедия

08:40 Человек с бульвара Капуцинов

10:25 Семь стариков и одна девушка

11:55 Добряки

13:25 Артистка из Грибова

15:55 Дульсинея Тобосская

18:25 Тайны следствия-10. «Не сидите на столе», 1-я и 2-я серии

20:00 Ирония судьбы, или С легким паром!

23:30 Утренний обход

01:15 Мы из джаза

02:35 Старики-разбойники

04:05 Стряпуха



В телепрограмме передач возможны изменения.