Программа передач Золотая коллекция на 30 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
30.05.2022
03:45 Нейлон 100%
05:05 Ты - мне, я - тебе
06:25 Спокойный день в конце войны
07:00 Старомодная комедия
08:40 Человек с бульвара Капуцинов
10:25 Семь стариков и одна девушка
11:55 Добряки
13:25 Артистка из Грибова
15:55 Дульсинея Тобосская
18:25 Тайны следствия-10. «Не сидите на столе», 1-я и 2-я серии
20:00 Ирония судьбы, или С легким паром!
23:30 Утренний обход
01:15 Мы из джаза
02:35 Старики-разбойники
04:05 Стряпуха
В телепрограмме передач возможны изменения.