Программа передач ТВЦ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
31.05.2022
04:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
05:20 Мой герой. Владимир Майзингер
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Грыжа диска
08:50 Мышеловка на три персоны. 1-я серия
09:42 Мышеловка на три персоны. 2-я серия
10:35 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
11:30 События
11:50 Академия. 19-я серия
12:46 Академия. 20-я серия
13:40 Мой герой. Виктор Рыбин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Либерея. 1-я серия
16:00 Московские тайны. Либерея. 2-я серия
16:55 90-е. Лужа и Черкизон
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Аура убийства. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Марк Рудинштейн. Король компромата
23:55 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Валерия Новодворская
01:05 Хроники московского быта. Возраст-приговор
01:45 Маршал Жуков. Первая победа
02:25 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни
02:50 Петровка, 38
03:05 Московские тайны. Либерея. 1-я серия
03:48 Московские тайны. Либерея. 2-я серия
04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
В программе передач возможны изменения.