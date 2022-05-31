Программа передач ТВЦ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



31.05.2022



04:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

05:20 Мой герой. Владимир Майзингер

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Грыжа диска

08:50 Мышеловка на три персоны. 1-я серия

09:42 Мышеловка на три персоны. 2-я серия

10:35 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик

11:30 События

11:50 Академия. 19-я серия

12:46 Академия. 20-я серия

13:40 Мой герой. Виктор Рыбин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Либерея. 1-я серия

16:00 Московские тайны. Либерея. 2-я серия

16:55 90-е. Лужа и Черкизон

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть в объективе. Аура убийства. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Марк Рудинштейн. Король компромата

23:55 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Валерия Новодворская

01:05 Хроники московского быта. Возраст-приговор

01:45 Маршал Жуков. Первая победа

02:25 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни

02:50 Петровка, 38

03:05 Московские тайны. Либерея. 1-я серия

03:48 Московские тайны. Либерея. 2-я серия

04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы



В программе передач возможны изменения.