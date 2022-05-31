Программа передач НТВ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 31 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
31.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Случайное знакомство«. «Метод Фрейда«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Патриот», 1-я и 2-я серии. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Патриот», 1-я и 2-я серии. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. «Игра в поддавки», 2-я серия. «Рикошет», 1-я и 2-я серии
22:00 Гений
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Гений
00:20 Пёс-2. «Призраки прошлого». «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны»
03:30 Шаман-2. «Невесты», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Чужие окна». «Пустяковое дело»
В программе передач возможны изменения.