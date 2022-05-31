Программа передач НТВ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 31 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



31.05.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Случайное знакомство«. «Метод Фрейда«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Патриот», 1-я и 2-я серии. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Патриот», 1-я и 2-я серии. «Лихорадка субботним вечером», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. «Игра в поддавки», 2-я серия. «Рикошет», 1-я и 2-я серии

22:00 Гений

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Гений

00:20 Пёс-2. «Призраки прошлого». «Туман». «Молчун». «Ставки сделаны»

03:30 Шаман-2. «Невесты», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Чужие окна». «Пустяковое дело»



В программе передач возможны изменения.