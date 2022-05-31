Программа передач Пятого канала на 31 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 31 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



31.05.2022



05:00 Известия

05:25 Отпуск за свой счет. 1-я серия

06:05 Отпуск за свой счет. 2-я серия

07:15 Будьте моим мужем

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «В условиях неочевидности»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»

13:50 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я часть - «Казаки-разбойники»

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. 3-я серия - «Золотые рыбки»

19:00 Морские дьяволы. 4-я серия - «Пираты XXI века»

19:55 След. Ас

20:40 След. Безнаказанность

21:30 След. От большого ума или прекрасная Марта

22:20 След. Челюсти

23:10 Свои-3. Царство Аида

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Древние демоны

01:15 След. Не доставайся никому

01:55 След. Папа СИЗО

02:30 След. Давай кого-нибудь убьем

03:05 Детективы. Оборотень в спальном районе

03:30 Детективы. А что было вчера

04:05 Детективы. Здравствуй, дочка

04:30 Детективы. Лицом к лицу



В программе передач возможны изменения.