Программа передач Пятого канала на 31 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 31 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
31.05.2022
05:00 Известия
05:25 Отпуск за свой счет. 1-я серия
06:05 Отпуск за свой счет. 2-я серия
07:15 Будьте моим мужем
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «В условиях неочевидности»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
13:50 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я часть - «Казаки-разбойники»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. 3-я серия - «Золотые рыбки»
19:00 Морские дьяволы. 4-я серия - «Пираты XXI века»
19:55 След. Ас
20:40 След. Безнаказанность
21:30 След. От большого ума или прекрасная Марта
22:20 След. Челюсти
23:10 Свои-3. Царство Аида
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Древние демоны
01:15 След. Не доставайся никому
01:55 След. Папа СИЗО
02:30 След. Давай кого-нибудь убьем
03:05 Детективы. Оборотень в спальном районе
03:30 Детективы. А что было вчера
04:05 Детективы. Здравствуй, дочка
04:30 Детективы. Лицом к лицу
В программе передач возможны изменения.