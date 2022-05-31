Программа передач Домашний на 31 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 31 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
31.05.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»
13:25 Порча. Навязанная любовь
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Большая мечта
15:05 Я тебя найду
19:00 Отдай мою мечту. 5-я - 8-я серии
22:45 Женский доктор-4. 3-я и 4-я серии
00:30 Понять. Простить. «Наседка». «Дорогой ценой»
01:20 Порча. Навязанная любовь
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Большая мечта
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.