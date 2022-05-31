Программа передач ТНТ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 31 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
31.05.2022
03:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 38-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я - 49-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 22-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
12:00 Универ. Новая общага. 107-я - 112-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 18-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 2-я серия
23:10 Фантастические твари и где они обитают
01:40 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка
03:05 Импровизация. Сезон 3. 62-я серия
03:50 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.