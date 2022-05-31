Программа передач ТНТ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 31 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



31.05.2022



03:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 38-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 32-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я - 49-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 22-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

12:00 Универ. Новая общага. 107-я - 112-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 250-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 18-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 2-я серия

23:10 Фантастические твари и где они обитают

01:40 Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка

03:05 Импровизация. Сезон 3. 62-я серия

03:50 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.