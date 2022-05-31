Программа передач Матч ТВ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 31 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
31.05.2022
04:45 Матч! Парад
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Специальный репортаж
09:10 Андердог
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Кикбоксер возвращается
14:55 Новости
15:00 Кикбоксер возвращается
15:20 Путь
17:20 Новости
17:25 Путь
17:45 Самоволка
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
21:00 Профессиональный бокс. Х. Агрба - А. Узлян. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:40 Есть тема!
01:00 В лучах славы
03:10 Специальный репортаж
03:25 Новости
03:30 Диалоги о рыбалке
03:55 Правила игры
04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
В программе передач возможны изменения.