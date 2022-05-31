Программа передач Матч ТВ на 31 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 31 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



31.05.2022



04:45 Матч! Парад

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Специальный репортаж

09:10 Андердог

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Кикбоксер возвращается

14:55 Новости

15:00 Кикбоксер возвращается

15:20 Путь

17:20 Новости

17:25 Путь

17:45 Самоволка

19:55 Новости

20:00 Все на Матч!

21:00 Профессиональный бокс. Х. Агрба - А. Узлян. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:40 Есть тема!

01:00 В лучах славы

03:10 Специальный репортаж

03:25 Новости

03:30 Диалоги о рыбалке

03:55 Правила игры

04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



В программе передач возможны изменения.