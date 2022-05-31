Программа передач канала Звезда на 31 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
31.05.2022
03:50 Береговая охрана. Фильм 1-й
05:20 Береговая охрана. Фильм 2-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Берем все на себя
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Истребители Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Истребители Второй мировой войны
14:20 Береговая охрана. Фильмы 3-й и 4-й
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Улика из прошлого
23:15 Берем все на себя
00:35 Караван смерти
01:50 Чужая родня
03:25 Москва - фронту
03:50 Береговая охрана. Фильм 3-й
В программе передач возможны изменения.