Программа передач канала Звезда на 31 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 31 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



31.05.2022



03:50 Береговая охрана. Фильм 1-й

05:20 Береговая охрана. Фильм 2-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Специальный репортаж

09:45 Берем все на себя

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Истребители Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Истребители Второй мировой войны

14:20 Береговая охрана. Фильмы 3-й и 4-й

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Улика из прошлого

23:15 Берем все на себя

00:35 Караван смерти

01:50 Чужая родня

03:25 Москва - фронту

03:50 Береговая охрана. Фильм 3-й



В программе передач возможны изменения.