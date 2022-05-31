Программа передач Золотая коллекция на 31 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



31.05.2022



04:05 Стряпуха

05:10 Тайны следствия-10. «Не сидите на столе», 1-я и 2-я серии

06:35 Жених с того света

07:30 Сто дней после детства

09:10 Аэлита, не приставай к мужчинам

10:45 Где находится нофелет?

12:15 Вий

13:35 Белое солнце пустыни

15:05 Девчата

16:50 Вас ожидает гражданка Никанорова

18:25 Тайны следствия-10. «Золотое дело», 1-я и 2-я серии

20:00 Чисто английское убийство

23:00 Ко мне, Мухтар!

00:30 Вокзал для двоих

02:45 Женитьба Бальзаминова

04:10 Неисправимый лгун



В телепрограмме передач возможны изменения.