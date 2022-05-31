Программа передач Золотая коллекция на 31 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 31 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
31.05.2022
04:05 Стряпуха
05:10 Тайны следствия-10. «Не сидите на столе», 1-я и 2-я серии
06:35 Жених с того света
07:30 Сто дней после детства
09:10 Аэлита, не приставай к мужчинам
10:45 Где находится нофелет?
12:15 Вий
13:35 Белое солнце пустыни
15:05 Девчата
16:50 Вас ожидает гражданка Никанорова
18:25 Тайны следствия-10. «Золотое дело», 1-я и 2-я серии
20:00 Чисто английское убийство
23:00 Ко мне, Мухтар!
00:30 Вокзал для двоих
02:45 Женитьба Бальзаминова
04:10 Неисправимый лгун
В телепрограмме передач возможны изменения.