Программа передач Россия 1 на 1 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 1 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
01.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
15:05 Вести. Местное время
15:30 Ко дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Оптимисты. Карибский сезон. 3-я серия
01:00 Земский доктор. Любовь вопреки. 9-я серия
01:50 Земский доктор. Любовь вопреки. 10-я серия
02:45 Версия. 35-я серия - «Наказание без вины»
03:35 Версия. 36-я серия - «Подруги»
В программе передач возможны изменения.