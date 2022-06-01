Программа передач Россия 1 на 1 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 1 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



01.06.2022





05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

15:05 Вести. Местное время

15:30 Ко дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Оптимисты. Карибский сезон. 3-я серия

01:00 Земский доктор. Любовь вопреки. 9-я серия

01:50 Земский доктор. Любовь вопреки. 10-я серия

02:45 Версия. 35-я серия - «Наказание без вины»

03:35 Версия. 36-я серия - «Подруги»



В программе передач возможны изменения.