Программа передач ТВЦ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
01.06.2022
04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы
05:20 Мой герой. Виктор Рыбин
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Афазия
08:55 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия
09:45 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия
10:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 21-я серия
12:56 Академия. 22-я серия
13:45 Мой герой. Юрий Григорьев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия
16:05 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Смерть в объективе. Каменный гость. 1-я серия
19:18 Смерть в объективе. Каменный гость. 2-я серия
20:10 Смерть в объективе. Паук. 1-я серия
21:03 Смерть в объективе. Паук. 2-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 49-я серия
23:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы
23:50 События. 25-й час
00:25 90-е. Крёстные отцы
01:05 Знак качества. Рецепты для несварения
01:45 Маршала погубила женщина
02:30 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес
02:55 Петровка, 38
03:10 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия
03:54 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия
04:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...
В программе передач возможны изменения.