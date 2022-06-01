Программа передач ТВЦ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



01.06.2022



04:35 Александр Кайдановский. По лезвию бритвы

05:20 Мой герой. Виктор Рыбин

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Афазия

08:55 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 1-я серия

09:45 Уравнение с неизвестными. Химия убийства. 2-я серия

10:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 21-я серия

12:56 Академия. 22-я серия

13:45 Мой герой. Юрий Григорьев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия

16:05 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Смерть в объективе. Каменный гость. 1-я серия

19:18 Смерть в объективе. Каменный гость. 2-я серия

20:10 Смерть в объективе. Паук. 1-я серия

21:03 Смерть в объективе. Паук. 2-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 49-я серия

23:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы

23:50 События. 25-й час

00:25 90-е. Крёстные отцы

01:05 Знак качества. Рецепты для несварения

01:45 Маршала погубила женщина

02:30 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес

02:55 Петровка, 38

03:10 Московские тайны. Бедная Лиза. 1-я серия

03:54 Московские тайны. Бедная Лиза. 2-я серия

04:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...



В программе передач возможны изменения.