Программа передач НТВ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
01.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Чужие окна». «Пустяковое дело»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «За чертой», 1-я и 2-я серии. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «За чертой», 1-я и 2-я серии. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. «Справедливость для всех», 1-я и 2-я серии. «Игра в прятки», 1-я серия
21:45 Гений
23:35 Сегодня в Москве
03:20 Шаман-2. «Алиби», 1-я и 2-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Вера, Надежда, Любовь». «Скандал в благородном семействе»
В программе передач возможны изменения.