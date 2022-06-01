Программа передач НТВ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



01.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Чужие окна». «Пустяковое дело»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «За чертой», 1-я и 2-я серии. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «За чертой», 1-я и 2-я серии. «Джентльменское соглашение», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. «Справедливость для всех», 1-я и 2-я серии. «Игра в прятки», 1-я серия

21:45 Гений

23:35 Сегодня в Москве

03:20 Шаман-2. «Алиби», 1-я и 2-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Вера, Надежда, Любовь». «Скандал в благородном семействе»



В программе передач возможны изменения.