Программа передач Пятого канала на 1 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
01.06.2022
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-2. 3-я часть - «В условиях неочевидности»
06:10 Ментовские войны-2. 4-я часть -«В условиях неочевидности»
06:55 Ментовские войны - 3. 1-я - 3-я серии - «Казаки-разбойники»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны - 3. 3-я - 4-я серии - «Казаки-разбойники, 3-я часть»
11:00 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я серии - «Образ врага»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. 3-я - 4-я серии - «Образ врага»
15:25 Ментовские войны - 3. 1-я - 2-я серии - «Второй фронт»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. 5-я серия - «Опасное напряжение»
18:50 Морские дьяволы. 6-я серия - «Камышовый киллер»
19:40 След. Гражданское состояние
20:20 След. Водитель для
21:00 След. Лучше никогда
21:45 След. Палата №7
22:20 След. Архив смерти
23:10 Свои-3. Злой гений
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Настоящая любовь
01:15 След. Школота
01:50 След. Ночь в музее
02:25 След. Пирамида света
03:05 Детективы. Недовольные пациенты
03:40 Детективы. Прапорщик
04:05 Детективы. Вдова лучшего друга
04:30 Детективы. НЛО
В программе передач возможны изменения.