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Программа передач Домашний на 1 июня 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 1 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

01.06.2022

04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»
13:15 Порча. Где я?
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Кто быстрее
14:55 Бойся желаний своих
19:00 Отдай мою мечту. 9-я - 12-я серии
22:45 Женский доктор-4. 5-я и 6-я серии
00:40 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»
01:35 Порча. Где я?
02:00 Знахарка
02:25 Верну любимого. Кто быстрее
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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