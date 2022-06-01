Программа передач Домашний на 1 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



01.06.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»

13:15 Порча. Где я?

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Кто быстрее

14:55 Бойся желаний своих

19:00 Отдай мою мечту. 9-я - 12-я серии

22:45 Женский доктор-4. 5-я и 6-я серии

00:40 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»

01:35 Порча. Где я?

02:00 Знахарка

02:25 Верну любимого. Кто быстрее

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.