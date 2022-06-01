Программа передач Домашний на 1 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 1 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
01.06.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»
13:15 Порча. Где я?
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Кто быстрее
14:55 Бойся желаний своих
19:00 Отдай мою мечту. 9-я - 12-я серии
22:45 Женский доктор-4. 5-я и 6-я серии
00:40 Понять. Простить. «Приёмыш». «Любовь до гроба»
01:35 Порча. Где я?
02:00 Знахарка
02:25 Верну любимого. Кто быстрее
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.