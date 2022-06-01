Программа передач ТНТ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
01.06.2022
04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
08:30 Битва пикников. 6-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я - 59-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 113-я - 118-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 19-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 3-я серия
23:05 Доспехи бога-3: Миссия зодиак
01:15 Соседи. На тропе войны
02:40 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия
04:15 Comedy Баттл. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.