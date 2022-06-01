Программа передач ТНТ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



01.06.2022



04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:30 Битва пикников. 6-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я - 59-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 113-я - 118-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 251-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 19-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 3-я серия

23:05 Доспехи бога-3: Миссия зодиак

01:15 Соседи. На тропе войны

02:40 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия

04:15 Comedy Баттл. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.