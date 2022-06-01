Программа передач Матч ТВ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
01.06.2022
04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Спорт Тоша
09:10 Пазманский дьявол
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Кремень
15:05 Новости
15:10 Кремень
17:20 Новости
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва). Прямой эфир
19:25 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
20:45 Все на Матч!
21:30 Футбол. Финалиссима-2022. Италия - Аргентина. Прямой эфир
00:10 Все на Матч!
01:05 Есть тема!
01:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва)
03:10 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист»
03:55 Диалоги о рыбалке
04:20 Территория спорта
04:45 Драмы большого спорта. Денис Гулин
В программе передач возможны изменения.