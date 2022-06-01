Программа передач Матч ТВ на 1 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



01.06.2022



04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Спорт Тоша

09:10 Пазманский дьявол

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Кремень

15:05 Новости

15:10 Кремень

17:20 Новости

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва). Прямой эфир

19:25 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

20:45 Все на Матч!

21:30 Футбол. Финалиссима-2022. Италия - Аргентина. Прямой эфир

00:10 Все на Матч!

01:05 Есть тема!

01:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва)

03:10 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист»

03:55 Диалоги о рыбалке

04:20 Территория спорта

04:45 Драмы большого спорта. Денис Гулин



В программе передач возможны изменения.