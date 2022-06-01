Программа передач канала Звезда на 1 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 1 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



01.06.2022



03:50 Береговая охрана. Фильм 3-й

05:20 Береговая охрана. Фильм 4-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 1 июня - День военно-транспортной авиации

09:55 Экипаж машины боевой

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:50 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Не факт!

14:20 Береговая охрана. Фильмы 5-й и 6-й

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Секретные материалы

23:15 Герой под чужим именем

00:00 Кадеты. 1-я - 4-я серии

03:30 Оружие Победы

03:50 Береговая охрана. Фильм 5-й



В программе передач возможны изменения.