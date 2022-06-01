Программа передач Золотая коллекция на 1 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
01.06.2022
04:10 Неисправимый лгун
05:25 Тайны следствия-10. «Золотое дело», 1-я и 2-я серии
06:50 Ко мне, Мухтар!
08:20 Сказка о царе Салтане
09:20 Берегись автомобиля
11:00 Палата №6
12:30 Жестокий романс
15:05 Ты - мне, я - тебе
16:40 Вы мне писали
18:20 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
20:00 Служебный роман
22:50 Жестокий романс
01:25 Экипаж
03:35 Звонят, откройте дверь
04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.