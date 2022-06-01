Программа передач Золотая коллекция на 1 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



01.06.2022



04:10 Неисправимый лгун

05:25 Тайны следствия-10. «Золотое дело», 1-я и 2-я серии

06:50 Ко мне, Мухтар!

08:20 Сказка о царе Салтане

09:20 Берегись автомобиля

11:00 Палата №6

12:30 Жестокий романс

15:05 Ты - мне, я - тебе

16:40 Вы мне писали

18:20 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии

20:00 Служебный роман

22:50 Жестокий романс

01:25 Экипаж

03:35 Звонят, откройте дверь

04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.