Программа передач Россия 1 на 2 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



02.06.2022





05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Оптимисты. Карибский сезон. 4-я серия

01:00 Земский доктор. Любовь вопреки. 11-я серия

01:50 Земский доктор. Любовь вопреки. 12-я серия

02:45 Версия. 37-я серия - «Дворник»

03:35 Версия. 38-я серия - «ЖКХ»



В программе передач возможны изменения.