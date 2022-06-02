Программа передач Россия 1 на 2 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
02.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Оптимисты. Карибский сезон. 4-я серия
01:00 Земский доктор. Любовь вопреки. 11-я серия
01:50 Земский доктор. Любовь вопреки. 12-я серия
02:45 Версия. 37-я серия - «Дворник»
03:35 Версия. 38-я серия - «ЖКХ»
В программе передач возможны изменения.