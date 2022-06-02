Программа передач ТВЦ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



02.06.2022



04:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...

05:20 Мой герой. Юрий Григорьев

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Саркопеническое ожирение

08:55 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия

09:49 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия

10:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 23-я серия

12:56 Академия. 24-я серия

13:45 Мой герой. Семён Фурман

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия

16:07 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия

17:00 90-е. Мобила

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Фиктивные браки звезд

23:05 Назад в СССР. За рулём

23:50 События. 25-й час

00:25 Приговор. Сергей Шевкуненко

01:05 Личные маги советских вождей

01:45 Список Андропова

02:25 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату

02:55 Петровка, 38

03:10 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия

03:56 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия

04:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы



В программе передач возможны изменения.