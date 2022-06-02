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Программа передач ТВЦ на 2 июня 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 2 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

02.06.2022

04:40 Алексей Баталов. Ради неё я всё отдам...
05:20 Мой герой. Юрий Григорьев
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Саркопеническое ожирение
08:55 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 1-я серия
09:49 Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь. 2-я серия
10:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 23-я серия
12:56 Академия. 24-я серия
13:45 Мой герой. Семён Фурман
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия
16:07 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия
17:00 90-е. Мобила
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Фиктивные браки звезд
23:05 Назад в СССР. За рулём
23:50 События. 25-й час
00:25 Приговор. Сергей Шевкуненко
01:05 Личные маги советских вождей
01:45 Список Андропова
02:25 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату
02:55 Петровка, 38
03:10 Московские тайны. Тринадцатое колено. 1-я серия
03:56 Московские тайны. Тринадцатое колено. 2-я серия
04:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы

В программе передач возможны изменения.









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