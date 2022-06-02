Программа передач НТВ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



02.06.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Вера, Надежда, Любовь». «Скандал в благородном семействе»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Нефть», 1-я и 2-я серии. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Нефть», 1-я и 2-я серии. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Отец - муж, зять или сосед?

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. «Игра в прятки», 2-я серия. «Сила удара», 1-я и 2-я серии

21:45 Гений. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:25 Поздняков

00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет космический мусор закроет космос

01:30 Пёс-2. «Звезда». «Игра»

03:25 Шаман-2. «Дантист», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.