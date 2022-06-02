Программа передач НТВ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
02.06.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Вера, Надежда, Любовь». «Скандал в благородном семействе»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Нефть», 1-я и 2-я серии. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Нефть», 1-я и 2-я серии. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Отец - муж, зять или сосед?
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. «Игра в прятки», 2-я серия. «Сила удара», 1-я и 2-я серии
21:45 Гений. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:25 Поздняков
00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет космический мусор закроет космос
01:30 Пёс-2. «Звезда». «Игра»
03:25 Шаман-2. «Дантист», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.