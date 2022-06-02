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Программа передач Пятого канала на 2 июня 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 2 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

02.06.2022

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я серии - «Образ врага»
08:55 Ментовские войны - 3. 1-я серия - «Второй фронт»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны - 3. 1-я - 4-я серии - «Второй фронт»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны - 3. 4-я серия - «Второй фронт»
13:55 Ментовские войны-4. 1-я - 4-я серии - «Золотая стрела»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. 7-я серия - «Правила абордажа»
18:50 Морские дьяволы. 8-я серия - «Кровавый след «Мариенгофа»
19:40 След. Дом, где живет счастье
20:35 След. Ночной свидетель
21:35 След. Пятки Ахиллесов
22:20 След. Монстр по соседству
23:10 Свои-3. Спящие красавицы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шоу должно продолжаться
01:15 След. Сытый голодного не разумеет
01:50 След. Беспризорные призраки
02:30 След. Призрак красного колодца
03:05 Детективы. Охотница
03:40 Детективы. Стажер
04:05 Детективы. Смертельная болезнь
04:30 Детективы. Ясные глаза

В программе передач возможны изменения.









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