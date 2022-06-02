Программа передач Домашний на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 2 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
02.06.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Жизнь в кредит». «Люби или умри»
13:30 Порча. Вечный любовник
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Незабытая любовь
15:10 Если ты меня простишь
19:00 Отдай мою мечту. 13-я - 16-я серии
22:45 Женский доктор-4. 7-я и 8-я серии
00:30 Понять. Простить. «Жизнь в кредит». «Люби или умри»
01:20 Порча. Вечный любовник
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Незабытая любовь
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.