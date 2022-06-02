Программа передач Домашний на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 2 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



02.06.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Жизнь в кредит». «Люби или умри»

13:30 Порча. Вечный любовник

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Незабытая любовь

15:10 Если ты меня простишь

19:00 Отдай мою мечту. 13-я - 16-я серии

22:45 Женский доктор-4. 7-я и 8-я серии

00:30 Понять. Простить. «Жизнь в кредит». «Люби или умри»

01:20 Порча. Вечный любовник

01:45 Знахарка

02:10 Верну любимого. Незабытая любовь

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.