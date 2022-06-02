Программа передач ТНТ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 2 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
02.06.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
08:30 Перезагрузка. 506-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я - 64-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 119-я - 124-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я серия
22:00 Эпидемия. Сезон 2. 4-я серия
23:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
01:10 Соседи. На тропе войны-2
02:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия
04:10 Comedy Баттл. 3-я серия
В программе передач возможны изменения.