Программа передач ТНТ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 2 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



02.06.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

08:30 Перезагрузка. 506-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я - 64-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 119-я - 124-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 150-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 252-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 253-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я серия

22:00 Эпидемия. Сезон 2. 4-я серия

23:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

01:10 Соседи. На тропе войны-2

02:30 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

04:10 Comedy Баттл. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.