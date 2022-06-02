Программа передач СТС на 2 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
02.06.2022
05:00 Воронины. Сезон 11. 12-я серия
05:20 Воронины. Сезон 11. 15-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 25-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Договор
06:15 Три кота. Каша на завтрак
06:20 Три кота
06:25 Забавные истории
06:35 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Том и Джерри
09:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 15-я - 20-я серии
12:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
15:35 Враг государства
18:15 Навстречу шторму
20:00 Глубоководный горизонт
22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 7-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 8-я серия
23:05 Неудержимые-3
01:30 Терминал
03:30 Воронины. Сезон 11. 11-я серия
03:55 Воронины. Сезон 11. 12-я серия
04:15 Воронины. Сезон 11. 15-я серия
04:40 Воронины. Сезон 11. 13-я серия
В программе передач возможны изменения.