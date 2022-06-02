Программа передач СТС на 2 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



02.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 11. 12-я серия

05:20 Воронины. Сезон 11. 15-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 25-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Договор

06:15 Три кота. Каша на завтрак

06:20 Три кота

06:25 Забавные истории

06:35 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Том и Джерри

09:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 15-я - 20-я серии

12:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

15:35 Враг государства

18:15 Навстречу шторму

20:00 Глубоководный горизонт

22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 7-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 8-я серия

23:05 Неудержимые-3

01:30 Терминал

03:30 Воронины. Сезон 11. 11-я серия

03:55 Воронины. Сезон 11. 12-я серия

04:15 Воронины. Сезон 11. 15-я серия

04:40 Воронины. Сезон 11. 13-я серия



В программе передач возможны изменения.