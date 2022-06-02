Программа передач Матч ТВ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 2 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



02.06.2022



04:45 Драмы большого спорта. Денис Гулин

05:10 Посттравматический синдром

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Специальный репортаж

09:10 Футбол. Финалиссима-2022. Италия - Аргентина

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Кремень. Освобождение

15:00 Новости

15:05 Кремень. Освобождение

17:00 Все на Матч!

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва). Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Есть тема!

23:20 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо

00:05 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов

00:40 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва)

02:25 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим»

03:10 Специальный репортаж

03:25 Новости

03:30 Диалоги о рыбалке

03:55 Территория спорта

04:20 Второе дыхание. Виктор Ан

04:45 Драмы большого спорта. Владимир Долгополов



В программе передач возможны изменения.