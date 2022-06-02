Программа передач Матч ТВ на 2 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 2 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
02.06.2022
04:45 Драмы большого спорта. Денис Гулин
05:10 Посттравматический синдром
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Специальный репортаж
09:10 Футбол. Финалиссима-2022. Италия - Аргентина
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Кремень. Освобождение
15:00 Новости
15:05 Кремень. Освобождение
17:00 Все на Матч!
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва). Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Есть тема!
23:20 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х.Л. Кастильо
00:05 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов
00:40 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - КПРФ (Москва)
02:25 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта Стим»
03:10 Специальный репортаж
03:25 Новости
03:30 Диалоги о рыбалке
03:55 Территория спорта
04:20 Второе дыхание. Виктор Ан
04:45 Драмы большого спорта. Владимир Долгополов
В программе передач возможны изменения.