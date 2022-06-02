Программа передач канала Звезда на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 2 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
02.06.2022
03:50 Береговая охрана. Фильм 5-й
05:20 Береговая охрана. Фильм 6-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Илья Муромец
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:50 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Не факт!
14:20 Береговая охрана. Фильмы 7-й и 8-й
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 О тех, кого помню и люблю
00:40 Дом, в котором я живу
02:15 Илья Муромец
03:45 Оружие Победы
04:00 Береговая охрана. Фильм 7-й
В программе передач возможны изменения.