Программа передач канала Звезда на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 2 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



02.06.2022



03:50 Береговая охрана. Фильм 5-й

05:20 Береговая охрана. Фильм 6-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Илья Муромец

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:50 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Не факт!

14:20 Береговая охрана. Фильмы 7-й и 8-й

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Код доступа

23:15 О тех, кого помню и люблю

00:40 Дом, в котором я живу

02:15 Илья Муромец

03:45 Оружие Победы

04:00 Береговая охрана. Фильм 7-й



В программе передач возможны изменения.