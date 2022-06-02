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Программа передач Золотая коллекция на 2 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

02.06.2022

04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
06:15 Приезжая
07:55 Конек-Горбунок
09:20 Спортлото-82
11:00 Тридцать три
12:25 Не было печали
13:40 Иван Васильевич меняет профессию
15:20 Девушка без адреса
16:55 Дамы приглашают кавалеров
18:20 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
20:00 Ищите женщину
22:45 Спортлото-82
00:25 Пена
01:50 Любовь и голуби
03:30 Комедия давно минувших дней
04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии

В телепрограмме передач возможны изменения.









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