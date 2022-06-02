Программа передач Золотая коллекция на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



02.06.2022



04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии

06:15 Приезжая

07:55 Конек-Горбунок

09:20 Спортлото-82

11:00 Тридцать три

12:25 Не было печали

13:40 Иван Васильевич меняет профессию

15:20 Девушка без адреса

16:55 Дамы приглашают кавалеров

18:20 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии

20:00 Ищите женщину

22:45 Спортлото-82

00:25 Пена

01:50 Любовь и голуби

03:30 Комедия давно минувших дней

04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.