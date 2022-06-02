Программа передач Золотая коллекция на 2 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
02.06.2022
04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
06:15 Приезжая
07:55 Конек-Горбунок
09:20 Спортлото-82
11:00 Тридцать три
12:25 Не было печали
13:40 Иван Васильевич меняет профессию
15:20 Девушка без адреса
16:55 Дамы приглашают кавалеров
18:20 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
20:00 Ищите женщину
22:45 Спортлото-82
00:25 Пена
01:50 Любовь и голуби
03:30 Комедия давно минувших дней
04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.