Программа передач Россия 1 на 3 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 3 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
03.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Дочь за отца
03:20 Версия. 39-я серия - «Чужой билет»
04:10 Версия. 40-я серия - «Ипподром»
В программе передач возможны изменения.