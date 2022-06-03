Программа передач ТВЦ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



03.06.2022



04:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы

05:20 Мой герой. Семён Фурман

06:00 Настроение

08:15 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга

09:15 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия

10:07 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия

11:00 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия

11:30 События

11:50 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия

13:00 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 2-я серия

15:20 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 1-я серия

16:12 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 2-я серия

17:00 «Ералаш«. Всё серьёзно!«

17:50 События

18:15 Полицейский роман. 1-я серия

19:05 Полицейский роман. 2-я серия

20:00 Одиночка. 1-я серия

21:02 Одиночка. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Люди за кулисами

00:30 Хочу в тюрьму

02:05 Петровка, 38

02:20 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.