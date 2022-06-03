Программа передач ТВЦ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
03.06.2022
04:40 Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы
05:20 Мой герой. Семён Фурман
06:00 Настроение
08:15 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
09:15 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия
10:07 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия
11:00 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я серия
11:30 События
11:50 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 2-я серия
13:00 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 2-я серия
15:20 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 1-я серия
16:12 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 2-я серия
17:00 «Ералаш«. Всё серьёзно!«
17:50 События
18:15 Полицейский роман. 1-я серия
19:05 Полицейский роман. 2-я серия
20:00 Одиночка. 1-я серия
21:02 Одиночка. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Люди за кулисами
00:30 Хочу в тюрьму
02:05 Петровка, 38
02:20 Смерть в объективе. Проклятие памяти. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.