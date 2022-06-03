Программа передач НТВ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



03.06.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Человек за спиной». «По ту сторону рекламы»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ход конем», 1-я и 2-я серии. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ход конем», 1-я и 2-я серии. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

18:00 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. «Чужая невеста», 1-я и 2-я серии. «Двойная ловушка», 1-я и 2-я серии

21:45 Гений. 9-я и 10-я серии

23:35 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:10 Захар Прилепин. Уроки русского

01:35 Квартирный вопрос

02:25 Агентство скрытых камер

03:30 Шаман-2. «Круиз«, 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.