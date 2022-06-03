Программа передач НТВ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
03.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Человек за спиной». «По ту сторону рекламы»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ход конем», 1-я и 2-я серии. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Ход конем», 1-я и 2-я серии. «Праздничный фейерверк», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
18:00 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. «Чужая невеста», 1-я и 2-я серии. «Двойная ловушка», 1-я и 2-я серии
21:45 Гений. 9-я и 10-я серии
23:35 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:10 Захар Прилепин. Уроки русского
01:35 Квартирный вопрос
02:25 Агентство скрытых камер
03:30 Шаман-2. «Круиз«, 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.