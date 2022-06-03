Программа передач Пятого канала на 3 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 3 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
03.06.2022
05:00 Известия
05:50 Ментовские войны - 3. 3-я - 4-я серии - «Второй фронт»
07:35 Ментовские войны-4. 1-я - 2-я серии - «Золотая стрела»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны-4. 2-я - 4-я серии - «Золотая стрела»
11:40 Ментовские войны-4. 5-я - 6-я серии - «Провокатор»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. 6-я - 8-я серии - «Провокатор»
15:40 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «Другая река»
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. 9-я серия - «Проверка на вшивость»
18:55 Морские дьяволы. 10-я серия - «Бомба от фараона«
19:40 След. Вера, Надежда, Любовь
20:40 След. Кровавая свадьба
21:25 След. Хикикомори
22:10 След. Зов Кехно
23:00 След. Театр смерти
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс
01:25 Свои-3. Выгодное дельце
02:05 Свои-3. Царство Аида
02:40 Свои-3. Злой гений
03:20 Свои-3. Спящие красавицы
03:55 Такая работа. Ошибка
04:30 Такая работа. Сундук мертвеца
В программе передач возможны изменения.