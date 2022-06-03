Программа передач Пятого канала на 3 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 3 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



03.06.2022



05:00 Известия

05:50 Ментовские войны - 3. 3-я - 4-я серии - «Второй фронт»

07:35 Ментовские войны-4. 1-я - 2-я серии - «Золотая стрела»

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны-4. 2-я - 4-я серии - «Золотая стрела»

11:40 Ментовские войны-4. 5-я - 6-я серии - «Провокатор»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. 6-я - 8-я серии - «Провокатор»

15:40 Ментовские войны 5. 1-я - 2-я часть - «Другая река»

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. 9-я серия - «Проверка на вшивость»

18:55 Морские дьяволы. 10-я серия - «Бомба от фараона«

19:40 След. Вера, Надежда, Любовь

20:40 След. Кровавая свадьба

21:25 След. Хикикомори

22:10 След. Зов Кехно

23:00 След. Театр смерти

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс

01:25 Свои-3. Выгодное дельце

02:05 Свои-3. Царство Аида

02:40 Свои-3. Злой гений

03:20 Свои-3. Спящие красавицы

03:55 Такая работа. Ошибка

04:30 Такая работа. Сундук мертвеца



В программе передач возможны изменения.