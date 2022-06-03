Программа передач Домашний на 3 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 3 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



03.06.2022



02:40 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Покормите кошку». «Погубить, чтобы спасти»

13:35 Порча. Фото внука

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Можешь не приходить

15:15 Случайная невеста

19:00 Укус волчицы. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Фото внука

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Можешь не приходить

00:10 Понять. Простить. «Покормите кошку». «Погубить, чтобы спасти»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

04:20 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.