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Программа передач Домашний на 3 июня 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 3 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

03.06.2022

02:40 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Покормите кошку». «Погубить, чтобы спасти»
13:35 Порча. Фото внука
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Можешь не приходить
15:15 Случайная невеста
19:00 Укус волчицы. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Фото внука
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Можешь не приходить
00:10 Понять. Простить. «Покормите кошку». «Погубить, чтобы спасти»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
04:20 По делам несовершеннолетних

В телепрограмме возможны изменения.









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