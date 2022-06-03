Программа передач СТС на 3 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
03.06.2022
03:30 Воронины. Сезон 11. 11-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия
06:05 Три кота. Парк дикой природы
06:10 Три кота. Поездка на пляж
06:15 Три кота. Папино кафе
06:20 Три кота. Граффити котята
06:25 Забавные истории
06:35 Страстный Мадагаскар
07:00 Том и Джерри
09:00 Глубоководный горизонт
11:00 Безумно богатые азиаты
13:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»
15:00 Уральские пельмени
16:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
19:30 Уральские пельмени. Ума лопата
20:55 Отпетые мошенницы
22:45 Матрица: Перезагрузка
01:20 Навстречу шторму
02:50 Воронины. Сезон 11. 13-я серия
В программе передач возможны изменения.