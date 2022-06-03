Программа передач СТС на 3 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



03.06.2022



03:30 Воронины. Сезон 11. 11-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия

06:05 Три кота. Парк дикой природы

06:10 Три кота. Поездка на пляж

06:15 Три кота. Папино кафе

06:20 Три кота. Граффити котята

06:25 Забавные истории

06:35 Страстный Мадагаскар

07:00 Том и Джерри

09:00 Глубоководный горизонт

11:00 Безумно богатые азиаты

13:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «З»

15:00 Уральские пельмени

16:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

17:55 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

19:30 Уральские пельмени. Ума лопата

20:55 Отпетые мошенницы

22:45 Матрица: Перезагрузка

01:20 Навстречу шторму

02:50 Воронины. Сезон 11. 13-я серия



В программе передач возможны изменения.