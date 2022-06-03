Программа передач Матч ТВ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



03.06.2022



04:45 Драмы большого спорта. Владимир Долгополов

05:10 Когда папа тренер

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Специальный репортаж

09:10 Путь

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Самоволка

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. К. Ахметов - Т. Вада. Т. Саенчай - Н. Ларсен. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир

21:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

23:00 Есть тема!

23:20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее

00:25 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

01:50 «Комета «Урал-Грейт»

02:25 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

03:10 Специальный репортаж

03:25 Новости

03:30 Диалоги о рыбалке

03:55 Территория спорта

04:20 Второе дыхание. Сергей Тетюхин

04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



В программе передач возможны изменения.