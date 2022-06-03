Программа передач Матч ТВ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
03.06.2022
04:45 Драмы большого спорта. Владимир Долгополов
05:10 Когда папа тренер
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Специальный репортаж
09:10 Путь
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Самоволка
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. К. Ахметов - Т. Вада. Т. Саенчай - Н. Ларсен. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямой эфир
21:00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
23:00 Есть тема!
23:20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее
00:25 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
01:50 «Комета «Урал-Грейт»
02:25 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
03:10 Специальный репортаж
03:25 Новости
03:30 Диалоги о рыбалке
03:55 Территория спорта
04:20 Второе дыхание. Сергей Тетюхин
04:45 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
В программе передач возможны изменения.