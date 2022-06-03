Программа передач РЕН ТВ на 3 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 3 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
03.06.2022
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мир Юрского периода 2
22:20 Тихое место
23:00 Новости
23:25 Тихое место
00:25 Пункт назначения 5
02:10 Кибер
04:10 Невероятно интересные истории
В программе передач возможны изменения.