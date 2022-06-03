Программа передач канала Звезда на 3 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 3 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
03.06.2022
04:00 Береговая охрана. Фильм 7-й
05:25 Береговая охрана. Фильм 8-й
07:05 Прощание славянки
09:20 Юнармия
09:55 Береговая охрана-2
13:00 Новости дня
13:25 Береговая охрана-2. Фильмы 1-й - 4-й
14:00 Военные новости
14:05 Береговая охрана-2. Фильмы 1-й - 4-й
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Побег
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Вариант «Омега». 1-я - 5-я серии
04:05 Алексей Косыгин. Ошибка реформатора
04:55 Прощание славянки
В программе передач возможны изменения.