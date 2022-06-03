Программа передач Золотая коллекция на 3 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
03.06.2022
04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии
06:20 Из жизни отдыхающих
07:45 Пес Барбос и необычный кросс
07:55 Снежная королева
09:05 Позови меня в даль светлую
10:50 Трактир на Пятницкой
12:25 Калина красная
14:20 Не может быть!
16:05 Джентльмены удачи
17:40 Осенний марафон
19:20 Афоня
21:00 Вокзал для двоих
23:30 Карнавальная ночь
00:55 Формула любви
02:20 Комиссар
04:05 Привет от Чарли-трубача
В телепрограмме передач возможны изменения.