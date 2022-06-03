Программа передач Золотая коллекция на 3 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



03.06.2022



04:50 Тайны следствия. «Мягкая лапа смерти», 1-я и 2-я серии

06:20 Из жизни отдыхающих

07:45 Пес Барбос и необычный кросс

07:55 Снежная королева

09:05 Позови меня в даль светлую

10:50 Трактир на Пятницкой

12:25 Калина красная

14:20 Не может быть!

16:05 Джентльмены удачи

17:40 Осенний марафон

19:20 Афоня

21:00 Вокзал для двоих

23:30 Карнавальная ночь

00:55 Формула любви

02:20 Комиссар

04:05 Привет от Чарли-трубача



В телепрограмме передач возможны изменения.