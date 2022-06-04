Программа передач Первого канала на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 4 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



04.06.2022



01:10 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Шурик против Шурика». К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко

15:00 Новости

15:15 «Безумные приключения Луи де Фюнеса»

17:05 Большая прогулка

18:00 Вечерние новости

18:20 Большая прогулка

19:50 На самом деле

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из Москвы

00:30 Виктор Тихонов. Последний из атлантов

01:25 Наедине со всеми

03:40 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.