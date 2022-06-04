Программа передач Первого канала на 4 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 4 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
04.06.2022
01:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Шурик против Шурика». К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко
15:00 Новости
15:15 «Безумные приключения Луи де Фюнеса»
17:05 Большая прогулка
18:00 Вечерние новости
18:20 Большая прогулка
19:50 На самом деле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из Москвы
00:30 Виктор Тихонов. Последний из атлантов
01:25 Наедине со всеми
03:40 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.