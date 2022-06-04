Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Первого канала на 4 июня 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 4 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

04.06.2022

01:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Шурик против Шурика». К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко
15:00 Новости
15:15 «Безумные приключения Луи де Фюнеса»
17:05 Большая прогулка
18:00 Вечерние новости
18:20 Большая прогулка
19:50 На самом деле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из Москвы
00:30 Виктор Тихонов. Последний из атлантов
01:25 Наедине со всеми
03:40 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 3 июня 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 2 июня 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 1 июня 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 1 июня 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 31 мая 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 3 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло.









    Где находится «Гранд Сетунь плаза» на карте Москвы, фото «Гранд Сетунь плаза»
    Гороскоп на 4 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Погода в Москве на 4 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 3 июня 2022 года
    Какой праздник 4 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какого числа Троица в 2022 году у православных России
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    Уже вышедшие лучшие фильмы 2022
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 3 июня 2022 года
    3 июня - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru